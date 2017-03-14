«Да выиграю». Как рязанский боец готовится к схватке со Снеговиком

25 марта в Рязани впервые пройдет международный турнир по смешанным единоборствам. Гвоздь программы — знаменитый американец Джефф Монсон. Боец по прозвищу Снеговик любит Россию настолько, что принял ее гражданство и регулярно проводит поединки в разных городах. В нашем его встретит Николай Савилов — 26-летний супертяж, выигравший 8 из 11 профессиональных боев MMA.

Впрочем, бороться они будут по правилам другой дисциплины — грэпплинга. О подготовке к поединку RZN.info рассказали сам Савилов и его тренер Артем Казбанов, возглавляющий клуб смешанных единоборств «Арта».

Прежде всего, чем грэпплинг отличается от MMA?

Николай: Отсутствием ударов. Все остальное: борьба, броски, болевые приемы и так далее — там есть. По сути, грэпплинг можно назвать одной из составляющих MMA.

Почему для схватки с Монсоном выбрали именно этот вид борьбы?

Артем: Мы предлагали ему подраться, но он отказался и выбрал борьбу, потому что это его база, его основной навык, за счет которого он обычно и выигрывает. Он чемпион мира по версии ADCC — одной из ведущих мировых организаций.

Отмечу, что в схватке не будет очков и баллов: она будет идти до полной сдачи соперника. Если за 10 минут этого не произойдет, судьи объявят ничью.

Николай, а в вашей базе удары или борьба?

Николай: Тоже борьба. Кроме того, ко всем поединкам мне помогает готовиться тренер нашего клуба Роман Гавриков — чемпион мира по грэпплингу FILA. Работаем и утром, и вечером, разбираем с ним много вещей.

Вы говорите, Гавриков с вами всегда. А какие-то особенности в подготовке к этой конкретной схватке есть?

Артем: На самом деле, у Николая очень насыщенный график, много стартов. Например, на этих выходных он едет на чемпионат России по грэпплингу в Белогород, а сразу после нашего турнира полетит в Китай, где проведет очередной бой в профессиональной карьере MMA. Поэтому подготовку не меняем, движемся в штатном режиме.

Но вообще готовим бойцов к схваткам с конкретными соперниками. Например, на сегодня у нас запланирован «круг»: атлет проводит два раунда, при этом каждую минуту к нему выходит новый свежий противник. При этом спарринг-партнеры имитируют манеру предстоящего оппонента на турнира. У самого спортсмена, соответственно, стоит задача использовать слабости соперника. «Ударника» нужно перевести в партер, борца — держать на дистанции, и так далее.

Николай, как оцениваете свои шансы в схватке с Монсоном?

Николай: Да выиграю, как еще могу оценивать? Я всегда настраиваюсь так, и мне все равно, с кем, когда, по каким правилам биться.

Вы уже встречались с ним на ринге, так что имя соперника, наверное, не давит?

Николай: Это мне тоже без разницы. Я спокоен, не волнуюсь.

В Китае когда будете драться ?

Николай: 31 марта. А полетим, наверное, числа 27-го.

Это не первый ваш бой в этой стране. Почему именно она?

Николай: Инициатива исходит от китайцев. Меня приглашают — я еду и дерусь. Почему бы и не пробить себе путь не только в России?

Куда ведет этот путь? У вас есть какая-то конечная цель в MMА?

Николай: По большому счету, цель одна — побеждать в каждом поединке. Хочется, конечно, стать известным бойцом, как Федор Емельяненко или Роман Зенцов, а еще — стать примером для молодежи и тренировать своих ребят, передавать им свой опыт, чтобы у нас выросло хорошее поколение. Но тренерскую работу тяжело совмещать с выступлениями, так что это в будущем.

Артем: У нас в клубе все ребята хотят зажечь себя на небе и быть светилом для молодежи, чтобы она шла не в пивбары и за электронными сигаретами, а в секции и залы, чтобы она создавала крепкие семьи и могла их защитить. Вот наша основная цель.

Ваш клуб — один из организаторов турнира. Артем, расскажите, как вообще удалось пригласить Монсона?

Артем: Весь этот турнир — плод нескольких лет работы, получения в первую очередь знаний, определенного опыта и авторитета в этих кругах. Все это в итоге и консолидировалось в «Битву за Рязань». Грех не провести турнир на родине, имея такой опыт, какой есть у нас.

И раз уж зашла речь. Да, мы много где бываем, но только в Рязани, к сожалению, столкнулись с тем, что крупные бизнесмены не идут на спонсорство. Это довольно неприятно и удивительно. Я был уверен, что в Рязани много достойных людей, которые обратят внимание на MMA и поспособствуют тому, чтобы спорт стал популярнее. Мы открыты для сотрудничества, тем более сейчас речь идет о конкретном деле — организации турнира.

У спонсоров энтузиазма пока нет. А зритель-то на смешанные единоборства пойдет?

Николай: Думаю, да. Это первый настолько масштабный профессиональный турнир у нас в городе, будут бойцы со всей России и из-за границы. Это зрелищно и интересно, всем понравится.

И все же, почему рязанцам стоит прийти 25 марта в ДС «Олимпийский»?

Артем: Потому что на их глазах идет становление MMA. Среди ребят, которые выйдут на ринг, обязательно будут новые чемпионы, звезды такого уровня, как Федор Емельяненко, Роман Зенцов, Сергей Харитонов. Мы приглашаем рязанцев посмотреть на «рождение» новых бойцов, а также на уже состоявшихся атлетов, которых, они, возможно, не знают.

Одна из причин, почему нужны такие турниры, как «Битва за Рязань»: чтобы люди знали своих земляков. А то получается, что российского парня хотят видеть в Китае, платят за это деньги, стоят в очереди, чтобы сфотографироваться — а кто слышал о нем в родном городе? Тот же Федор Емельяненко в свое время тоже был героем в Японии, а у нас его знать никто не знал.

Так кто еще из рязанцев будет биться на турнире?

Артем: Все имена будут объявлены на странице мероприятия «ВКонтакте» на этой неделе. Будут видеообращения бойцов и небольшие рассказы о каждом. Сейчас могу сказать, что представители Рязани будут практически во всех поединках. Их соперники приедут из Санкт-Петербурга, Калининграда, Тулы, Ухты, также у нас будут два украинских спортсмена.

Рязань представят члены основных клубов: «Арты», «Торпеды», «Атрона», спасского «Евпатия Коловрата», а также училища ВДВ.

Не будет ли среди них Михаила Коробкова — пожалуй, самого успешного рязанского бойца последних лет?

Артем: У Михаила была серьезная травма ключичной связки, сейчас он только разрабатывает руку. Но мы надеемся на его возвращение уже в этому году. У Михаила подписан контракт с M-1 , да и вообще это не просто перспективный, а уже состоявшийся боец, задача которого — идти дальше, приносить победы и славу Рязани.

Травма была и у Артема Груздова .

Артем: В феврале он получил непростой перелом большого пальца, но уже восстановился. Тренировочный процесс возобновлен в полном объеме, и Груздов будет одним из участников «Битвы за Рязань».

А вы сами уже полностью переключились на тренерскую работу или еще выйдете на ринг?

Артем: Я не закончил выступать, но пока взял паузу. Предыдущий бой у меня был в октябре с Артемом Шокало , который, к слову, будет драться у нас на турнире с представителем «Евпатия Коловрата». Предложения поступают постоянно, но пока «нажал на паузу» ввиду занятости, в том числе с организацией «Битвы за Рязань».

О следующих «Битвах» не думаете?

Артем: Мы планируем делать сеть турниров: большую арену в ледовом дворце и малую, которая будет проходить на меньших площадках, скажем, в ночных клубах. Там ребята будут получать опыт и проходить отбор. Мы делаем турнир в том числе и для того, чтобы проложить дорогу молодым рязанских бойцам, чтобы у них были возможности показать себя. Путь профессионала достаточно тернистый, и мы хотим помочь ребятам.