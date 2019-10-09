О Макгрегоре, «Лионе» и прыжке с парашютом. Рязанская футболистка Елизавета Лазарева дала интервью для РФС

В понедельник, 7 октября, РФС опубликовал интервью с воспитанницей рязанского футбола Елизаветой Лазаревой. В беседе с журналистом 17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле. Приводим текст интервью полностью.

Два матча, две разгромные победы. Что чувствует нападающий в таких матчах, когда он знает, что ему надо обязательно забить?

Большую ответственность. Ты — нападающий, именно от тебя часто зависит, откроет твоя команда счет, увеличит ли преимущество, добьется ли победы… А если ты не реализовываешь несколько моментов, ты физически ощущаешь какую-то тяжесть. Надо суметь скинуть ее, суметь перебороть это состояние и все-таки забить. Это бывает сложно.

С Эстонией у тебя получилось. Два гола — твоих…

Первый — в суматохе. Если честно, то вообще надо было в том моменте отдавать на Машу Козик. Но у меня мысль: «Пора уже самой забить, сколько можно!». Второй гол — более зрелищный. Я хотела еще чуть дальше пройти и пробить в девятку. Но мяч чуть срезался, пошел немного ниже, хотя все равно получилось красиво.

Второй — это типичный твой гол. Вообще как выглядит фирменный гол от Елизаветы Лазаревой?

Ворваться на скорости в свободную зону и оттуда пробить — вот это мое. А первый гол вообще нетипичен для меня. По-моему, я вообще чуть ли не впервые так забила.

Перед вызовом в сборную у тебя появился опыт игры в Лиге чемпионов с «Рязань-ВДВ». Судя по счету табло, это действительно такой безжалостный турнир, а «Лион» — монстр?

Нам, конечно, «повезло» с жеребьевкой, ничего не скажешь. Когда команда увидела, все сразу начали смеяться: «Ну может быть забьем разок». Не получилось. Было ощущение, что по тебе футбольный каток проехался. Я в своей карьере не привыкла к таким разгромным счетам. Зато получили колоссальный опыт. Теперь мы знаем, что за уровень — лучший клуб Европы, и надо делать все, чтобы хотя бы приблизиться к нему. Так что следующая наша Лига чемпионов, уверена, будет намного лучше.

Твой клуб называется «Рязань-ВДВ», и вас принято называть «десантницами». У вас есть какая-то тесная связь с десантными войсками? Может, в часть вас приглашали на экскурсию? Может, автомат нужно уметь собирать-разбирать или с парашютом прыгать?

Нет, с парашютом как-то не хочется — страшно. И про автомат разговора пока не было. Но вот когда мы выиграли чемпионат России, награждение проходило в десантном училище. Там как раз были показательные выступления десантников — рукопашные бои, мостик из курсантов. Зрелищно получилось и красиво.

Рукопашный бой? Тогда понятно, почему тебе понравилось — у тебя же школа тхэквондо за плечами. Как вообще из единоборства можно прийти в футбол?

Я сама очень хотела. Во дворе с парнями мы часто мяч пинали, они меня даже звали на всякие школьные соревнования, в секцию. Но родители были против. Говорили: «Зачем это тебе? Там травмоопасно! Там ноги ломают! И вообще футбол — это не для девочек».

А тхэквондо — для девочек?

Ну, там у нас все-таки защита со всех сторон, шлемы, а в футболе — только щитки. К тому же в секции тхэквондо занимались два моих старших брата. Но в какой-то момент у меня начались небольшие проблемы со спиной, и мне там сказали: все, хватит. Тогда я подумала, что вот он, мой футбольный шанс. И мой друг, с которым мы играли в футбол во дворе, отвел меня в секцию. Там были смешанные группы мальчиков помладше и девочек моего возраста. Через неделю мне там сказали: «Нечего тебе здесь делать, только время теряешь». И отправили тренироваться с мальчиками более старшего возраста. С ними я занималась полгода. А потом мне из дубля «Рязань-ВДВ» прислали футболку и мяч.

Как это?

Ну настоящую игровую футболку, с 11-м номером. В качестве приглашения в клуб: мол, ждем тебя в команде. Мой тренер Виктор Васильевич Исайкин вручил мне ее на тренировке, сказал какие-то напутственные слова, и я пошла гуглить, что вообще такое «Рязань-ВДВ». Потому что в то время вообще не представляла, что такой клуб существует. Через неделю уже занималась с дублем, и меня там хорошо приняли, хотя там состав там был намного постарше.

Но интерес к боевым единоборствам у тебя остался?

Да, я смотрю ММА по возможности.

Кто любимый боец?

Конор Макгрегор. Потому что ММА — это прежде всего шоу, а не драка. Это красочное представление, и Конор умеет его делать лучше всех.

В какой момент ты поверила, что у тебя получится в футболе?

Больше поверила не я, а тренер сборной — Валентин Владимирович Гавва. У меня в то время в клубе не получалось, игрового времени не было, а он все равно вызвал меня в сборную, пусть я и была там на тот момент самой младшей.

В команде рассказывают, что окончательно поверили в тебя на турнире в ЮАР…

Я отлично помню ту игру с Южной Африкой. Вышла на замену, удалось забить. И вообще я в тот момент чувствовала себя лидером, знала, зачем я на поле, что вот именно сейчас раскрываются мои сильные качества.

Главные из них?

Скорость. Игра корпусом. Поддержка.

Поддержка?

Я стараюсь на поле подбадривать партнеров. Даже когда у кого-то не идет игра, мне кажется его надо поддержать, придать уверенности. Если у одного из нас не заходит игра, у всей команды она пропадает. Все должны быть вместе. Это как кулак — для хорошего удара он всегда должен быть сжатым.

Самая твоя большая победа в футболе на сегодняшний день?

Самая крупная? В дубле мы победили «Юность Москвы» — 14:0, девять из этих голов забила я. А если самая важная — то в матче со сборной Израиля в отборочном турнире Чемпионата Европы U-17. Мы выиграли — 1:0, победный гол забили на последних минутах, к тому времени меня уже заменили, но эмоции у нас были одни на всю команду, от тех кто был на поле, до тех, кто остался на скамейке.

Самое большое разочарование?

Элитный раунд Чемпионата Европы-2019 U-17 в Израиле. У меня был какой-то спад, и полное ощущение, что я подвожу команду, и что из-за меня у нас в команде не одиннадцать человек, а десять.

Что ты больше всего не любишь в футболе?

Грязную игру. Можно играть жестко, можно даже грубо. Но грязь убивает футбол. Я иногда вижу, что кто-то идет в борьбу именно с намерением нанести травму, и никогда не смогу этого понять.

Что больше всего нравится?

Быстрая игра в пас. В ней — главная красота футбола. Видели, как играет «Барселона»? Моя мечта когда-нибудь сыграть в такой футбол в этой команде.