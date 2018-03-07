Рязанец Иван Нифонтов: Сейчас я деревянный «Иван-Пиноккио»

Рязанский дзюдоист Иван Нифонтов за один вечер пополнил свою коллекцию сразу двумя медалями . Серебро первых в истории Европейских игр и проходившего в его рамках чемпионата континента добавились к золоту ЧМ и ЧЕ 2009 года, бронзе лондонской Олимпиады и множеству наград с престижных серийных турниров. После выступления в Баку борец весьма самокритично подвел его итоги и поделился дальнейшими планами в интервью агентству «Весь спорт».

— Весь турнир я был очень замученный. — Борьба не шла, все давалось с трудом — каждый элемент приходилось вытаскивать на зубах. Боролся, как бревно, но дошел до финала. После третьей схватки чувствовал себя, как отбивная. Пришел в номер — все сильно болело. Но потом я отдохнул, посвежел и думал, что могу выиграть.

— Почему вы были замученным?

— Месяц назад у нас был «Мастерс» , к которому мы упорно готовились.

— Неужели за целый месяц нельзя было восстановиться?

— Пик формы должен быть один раз в году, максимум два. А у нас впереди еще чемпионат мира.

— Почему вас тогда послали в Баку?

— Объясняю ситуацию. Идет набор очков в олимпийский рейтинг. В апреле должен был состояться чемпионат Европы, и к апрелю мы как раз выходили на пик формы. Потом выяснилось, что чемпионата Европы не будет из-за проблем со спонсором и он будет объединен с первыми Европейскими играми. Поэтому после «Мастерса» нам пришлось бороться здесь.

— От прошлогодних травм вы уже оправились?

— Болячки присутствуют, и я уже понял, что это на всю жизнь. На что-то лучшее уже и не надеюсь.

«Болячки присутствуют, и я уже понял, что это на всю жизнь. На что-то лучшее уже и не надеюсь»

— С таким состоянием на чемпионат мира-то теперь поедете?

— Это главный старт сезона, и если с «Иваном-Пиноккио» ничего не случится, то поеду. Сегодня это я — деревянный «Иван-Пиноккио».

— Тем не менее, даже в таком состоянии у вас были шансы на золото.

— В финале от победы меня отделило одно «шидо» (замечание судьи — RZN.info). А до финала мне помогли дойти три корявых броска. Я считаю, что главное в нашем виде спорта — бросок. А он сегодня у меня не шел.

— Автандил Чрикишвили сейчас первый номер рейтинга, а вы?

— Пятый-шестой. Но я борюсь мало, а некоторые набирают себе рейтинг за счет большого количества соревнований. Думаю, что после этого турнира приближусь к тройке. С Чрикишвили теперь у нас личный счет 2:1 в его пользу. Но лучше проиграть здесь, чем на более важном старте. В далеком 2009 году мне удалось стать сразу чемпионом Европы и мира. В 2015 году я хотел, как птица-феникс, восстать из мертвых и снова сделать такой дубль. Но надеюсь, что отделаюсь одной золотой медалью на мире (улыбается).

— Какие спортсмены, кроме грузина, будут вашими основными соперниками на чемпионате мира?

— Есть еще один молодой сильный японец. С ним у меня статистика 2:0 в его пользу. Есть ли у меня с кем-нибудь положительный счет? Я раза четыре выигрывал первенство Алтайского края, думаю, что там с некоторыми счет будет в мою пользу (улыбается).

— После этого турнира у вас будет время, чтобы отдохнуть и восстановиться?

— Третьего июля уже начинается сбор в Испании. Так что буквально три дня. Отдых нам только снится.

Марк Шкода, « Весь спорт »