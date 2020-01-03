В рязанской академии тенниса подвели итоги года

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2019 год подошел к концу, а это значит, что настало самое время взглянуть на некоторые наиболее значимые достижения рязанской Академии тенниса имени Озерова и ее спортсменов.
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня, включая несколько наиболее знаковых для российского и международного юниорского тенниса — турнир Tennis Europe до 14 лет «Кубок Кремля» в январе и турнир ITF до 18 «Кубок Озерова-Ростех» в мае.
В 2019 году академия активно участвовала в различных федеральных и региональных программах, призванных развивать спорт на территории нашей страны (например, «День здоровья и спорта», фестиваль «Спорт-норма жизни» и многие другие).
Так, 29 апреля 2019 года приказом Минспорта России №358 был утвержден перечнь победителей конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», где Академия тенниса Озерова оказалась среди победителей в номинации «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками» и получила грант для реализации своих проектов.
Спортсмены академии весь год радовали своими результатами на различных российских соревнованиях.
Среди большого списка достижений, теннисисты достойно показали себя на первенствах и чемпионатах России. Так, на Первентсве России до 15 лет в Саранске Елизавета Масная и Анастасия Брешенкова заняли серебряный пьедестал в паре, а Михаил Шапран и Руслан Тюкаев — бронзовый.
На Первенстве России до 19 лет Ребята завоевали призовые места во всех пяти разрядах:
На Чемпионате России Анастасия Гасанова взяла полный комплект медалей: золото в парном разряде, серебро в миксте и бронза в одиночке; а Егор Агафонов — серебро в паре.
Командные соревнования также были весьма успешны для спортсменов. Так, на командном Первенстве России до 15 лет девушки (в составе Масной Елизаветы, Брешенковой Анастасии, Сысоевой Марии) завоевали бронзу, а юноши (в составе Шапрана Михаила, Тюкаева Руслана и Бородина Богдана) — золото.
В командном Первенстве до 19 лет, проходившем на кортах Академии Озерова, результаты по сути отражали достижения более юных спортсменов: команда девушек (в составе Динары Аллояровой, Екатерины Хайрутдиновой, Влады Петровской) стали бронзовыми призерами, а команда юношей (в составе Никиты Наскидашвили, Игоря Трунова, Егора Агафонова) стали победителями.
Конечно, спортсмены достойно показывали себя и на международной арене. Теннисисты Академии Озерова регулярно занимали пьедестал почета на различных юниорских соревнованиях Tennis Europe и ITF, а также на взрослых профессиональных турнирах. Так, Анастасия Гасанова была в финале трех турниров ITF 25.000 $ в одиночке, в финале ITF 25.000 $ и ITF 60.000 $ в паре.
И это далеко не полный список достижений академии и ее воспитанников.
2020 год обещает быть насыщенным как для рязанской Академии Озерова, так и для ее спортсменов. Традиционно, соревновательный год для теннисного комплекса начнется с 3 января, где будет проходить международный турнир Европейской Теннисной Ассоциации (Tennis Europe) 1-ой категории до 14 лет — «Кубок Кремля».
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