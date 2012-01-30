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9:40, 30 января 2012 760

В концовке матча с «Донбассом» главный тренер ХК «Рязань» хотел снять голкипера

В концовке матча с «Донбассом» главный тренер ХК «Рязань» хотел снять голкипера

На пресс-конференции после гостевого матча с «Донбассом» главный тренер ХК «Рязань» Олег Курин признался, что в концовке готов был пойти ва-банк, заменив голкипера на шестого полевого игрока. «Я хотел, но не было возможности – мы не смогли зацепиться в зоне соперника – приводит его слова сайт украинской команды.

Курин признал, что начало матча было провальным для гостей. «За десять минут мы пропустили четыре гола, которые стали результатом ошибок, брака и технических удалений», – подчеркнул он, добавив, что во втором периоде, когда рязанцы собрались, игра выровнялась. «Угроза нашим воротам сохранялась, но Дима Яковлев сыграл хорошо. У нас было два-три стопроцентных момента, и если бы их удалось реализовать, то, может быть, что-то и сложилось бы иначе», – заметил наставник гостей. А изменить ситуацию в третьем периоде им помешал, по его словам, ограниченный кадровый ресурс. « Но нужно отдать «Донбассу» должное – команда мощная. Я благодарен ребятам, что они старались и играли с желанием», – добавил Олег Курин.

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