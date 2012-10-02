Рязанская «Звезда» забила в Губкине победный гол после паса-конфетки

Рязанская «Звезда» выиграла в Губкине у одноименного клуба – 1:0. Матч состоялся в рамках очередного тура первенства России по футболу среди команд Второго дивизиона, сообщил пресс-атташе рязанского клуба Алена Епифанова.
Доказывать свои победные намерения «Звезда» начала уже со стартовым свистком, отметила она. Гости провели несколько хороших атак. Дважды из штрафной площади бил Артур Шахназаров – мяч всего лишь в нескольких сантиметрах пролетал выше ворот. Открыть счет мог и Олег Чернышов: полузащитник целился в дальний угол, но, увы, так же в створ не попал. Усилия рязанцев были вознаграждены на 39-й минуте. После паса-конфетки Жумалдина Каратляшева, Шахназаров все же добился своего, мастерски разобравшись с вратарем «Губкина» и отправив мяч в сетку.
«После перерыва рязанцы несколько сбавили обороты. Тем не мене, на результате это не отразилось. Домой «Звезда» вернулась с тремя очками», – добавила Епифанова.
«Мы хорошо провели первый тайм, как итог, гол, – отметил главный тренер «Звезды» Владимир Волков. – Во втором тайме мы немного подустали. У «Губкина» было несколько моментов, когда они могли сравнять счет. Но на последнем рубеже у нас хорошо действовал Яковлев. Нам был нужен результат – победа, мы ее добились.
В турнирной таблице «Звезда» сейчас идет на 9-й строчке. Очередной матч Первенства рязанцы проведут на своем поле. 6 октября на стадионе «Спартак» «Звезда» сыграет с «Локомотивом» из Лисок. Начало встречи в 18:30.