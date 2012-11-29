Бились до конца. ХК «Рязань» проиграл в Саратове

Хоккейный клуб «Рязань» проиграл саратовскому «Кристаллу» со счетом 3:4. Матч состоялся в четверг, 29 ноября, сообщил пресс-атташе хоккейного клуба Михаил Солдатов.
Едва минул экватор первого периода, а на табло уже горели цифры «3:0» в пользу «Кристалла». Тренерскому штабу ХК «Рязань» ничего не оставалось делать как брать тайм-аут, чтобы привести подопечных в чувство. Как отметил Солдатов, ХК «Рязань» не сдавался. Во втором и третьем периоде удалось забросить три шайбы в ворота соперников.
«Второй и третий периоды действовали по заданию, перешли в три звена, – отметил и.о. главного тренера ХК «Рязань» Олег Барсуков. – Немного не хватило, чтобы выровнять положение. Незасчитанный гол, который, на мой взгляд, все же был, повлиял на игру, и в итоге поражение. Но еще раз повторюсь, бились до конца».