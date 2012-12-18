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18:01, 18 декабря 2012 1093

Три рязанца стали чемпионами России по джиу-джитсу

Три рязанца стали чемпионами России по джиу-джитсу

Рязанские спортсмены завоевали десять медалей прошедшего в Санкт-Петербурге Чемпионата России по джиу-джитсу, пишет «Родной город» во вторник, 18 декабря. Евгений Мальцев (до 56 кг), Владимир Блохин (до 62 кг) и Сергей Кунашов (до 94 кг) стали лучшими в «файтинге». Бронзовые награды в этой дисциплине достались Сергею Панину (до 62 кг), Андрею Толкачеву (до 69 кг), Николаю Куценко (до 77 кг) и Дмитрию Марченко (до 94 кг). Тот же Марченко и Дмитрий Небольсин завоевали «серебро» в категории «не ваза» (борьба в партере), дуэт Сергей Кирилин/Исломидин Исоев — в «дуо-систем» (демонстрация техники).

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