Замглавы администрации Рязани возглавил городскую федерацию футбола

Заместитель главы администрации Рязани Сергей Сивоконь избран президентом Федерации футбола города, сообщил RZN.info пресс-атташе МФК «Элекс-Фаворит» Алексей Самохин. Заседание федерации прошло во вторник, 3 апреля. Вице-президентами стали гендиректор и тренер клуба Виталий Громов и Валерий Бахмутов, второй также получил должность вице-президента федерации.
В президиум федерации, помимо Сивоконя, Громова и Бахмутова, вошли главный тренер «Элекса» Владимир Иванов, инструктор по спорту Ново-Рязанской ТЭЦ Алексей Бушев и футбольные арбитры Виталий Федулов и Владимир Миронов.