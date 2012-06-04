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10:11, 4 июня 2012 903

Команда рязанских журналистов сыграет в мини-футбольном турнире памяти Владимира Иванкина

Команда рязанских журналистов сыграет в мини-футбольном турнире памяти Владимира Иванкина

Сборная СМИ Рязани примет участие в традиционном турнире памяти Владимира Иванкина, сообщил RZN.info пресс-атташе БК «Рязань» Михаил Солдатов. Журналисты, отметил он, составят компанию традиционным участникам турнира – баскетбольным коллективам города. По словам Солдатова, представители СМИ не собиралась в Рязани в одну команду уже несколько лет, их состав заметно обновился, но они обещают дать баскетболистам «самый настоящий бой».

Всего же в турнире, который пройдет в рыбновском ФСК «Звезда», примут участие пять команд. Помимо сборной СМИ, это главные организаторы «Волна», а так же РНПК, РГРТУ и сборная РГУ-СДЮСШОР. Участников могло быть и больше, отмечено в пресс-релизе, но в последний момент отказался РГМУ, а у «Soil» продолжается траур по умершему Олегу Малинину. Соревнования пройдут по круговой системе. Начнутся они в субботу, 16 июня, победитель определится 24 июня.

Календарь матчей:

16 июня:

  • 10:00 РГУ-СДЮСШОР – СМИ
  • 11:00 «Волна» – РНПК
  • 12:00 РГУ-СДЮСШОР – РГРТУ

17 июня:

  • 10:00 РНПК – РГУ-СДЮСШОР
  • 11:00 «Волна» – РГРТУ
  • 12:00 РНПК – СМИ

23 июня

  • 10:00 РГРТУ – СМИ
  • 11:00 «Волна» – РГУ-СДЮСШОР

24 июня

  • 10:00 РГРТУ – РНПК
  • 11:00 «Волна» – СМИ
  • 12:15 Церемония закрытия, награждение призеров

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