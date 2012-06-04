Команда рязанских журналистов сыграет в мини-футбольном турнире памяти Владимира Иванкина

Сборная СМИ Рязани примет участие в традиционном турнире памяти Владимира Иванкина, сообщил RZN.info пресс-атташе БК «Рязань» Михаил Солдатов. Журналисты, отметил он, составят компанию традиционным участникам турнира – баскетбольным коллективам города. По словам Солдатова, представители СМИ не собиралась в Рязани в одну команду уже несколько лет, их состав заметно обновился, но они обещают дать баскетболистам «самый настоящий бой».
Всего же в турнире, который пройдет в рыбновском ФСК «Звезда», примут участие пять команд. Помимо сборной СМИ, это главные организаторы «Волна», а так же РНПК, РГРТУ и сборная РГУ-СДЮСШОР. Участников могло быть и больше, отмечено в пресс-релизе, но в последний момент отказался РГМУ, а у «Soil» продолжается траур по
Календарь матчей:
16 июня:
- 10:00 РГУ-СДЮСШОР – СМИ
- 11:00 «Волна» – РНПК
- 12:00 РГУ-СДЮСШОР – РГРТУ
17 июня:
- 10:00 РНПК – РГУ-СДЮСШОР
- 11:00 «Волна» – РГРТУ
- 12:00 РНПК – СМИ
23 июня
- 10:00 РГРТУ – СМИ
- 11:00 «Волна» – РГУ-СДЮСШОР
24 июня
- 10:00 РГРТУ – РНПК
- 11:00 «Волна» – СМИ
- 12:15 Церемония закрытия, награждение призеров