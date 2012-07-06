«Металлург» сыграет в Рязани со «Звездой» первый матч кубка на правах хозяина

Матч 1/256 финала Кубка России по футболу между «Металлургом» из Выксы и рязанской «Звездой» состоится в Рязани 11 июля. При этом, хозяином поля будет считаться команда из Нижегородской области, сообщили в пресс-службе рязанского клуба.
Напомним, что в сезоне-11/12 «Металлург» выиграл соревнования в зоне «Поволжье» любительской футбольной лиги. Однако, за месячную паузу межсезонья, клуб не успел подготовить свой стадион в соответствии с требованиями Второго дивизиона. Руководство выксунцев вышло с предложением провести этот матч в Рязани. РФС и «Звезда» возражать не стали.
Тем не менее, хозяином поля будет считаться «Металлург». Это не пустая формальность, заметили в пресс-службе. При определении места проведения матчей последующих стадий розыгрыша Кубка, преимущество будут иметь команды, которые больше провели игр на полях соперника.
Ориентировочное время начала матча «Металлург» - «Звезда» 11 июля на стадионе «Олимпиец» - 19:00.