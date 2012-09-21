В Рязани начали прием заявок на участие в октябрьском семинаре по айкидо айкикай

В Рязани объявлен прием заявок на участие в региональном семинаре по айкидо айкикай, который 13 и 14 октября проведет президент АНО «Вакикай» Михаил Авербах. Оставить заявку можно через
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В Рязани объявлен прием заявок на участие в региональном семинаре по айкидо айкикай, который 13 и 14 октября проведет президент АНО «Вакикай» Михаил Авербах. Оставить заявку можно через
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