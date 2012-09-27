Молодежная команда «Рязани-ВДВ» отправила в ворота соперниц из Иванова пять безответный мячей

Во вторник, 25 сентября, молодежный состав «Рязани-ВДВ» дома разгромил ивановский «Госуниверситета» 5:0, сообщил RZN.info пресс-атташе клуба Михаил Солдатов. Как и предполагалось, в этом матче состоялось возвращение на поле после 11-месячного перерыва хавбека Анны Синютиной. Она вышла в стартовом составе и провела на поле 67 минут, а за четыре минуты до замены ударом с линии штрафной забила четвертый гол «десантниц». До этого отличились Анна Пилипенеко (дважды) и Ирина Немова, а окончательный счет установила Дарья Баранова.
«В положительном исходе матча сомнений было мало, – призналась после матча главный тренер «Рязани-ВДВ-м» Мария Брылева. – поэтому попросила девчонок не сбиваться на индивидуальные действия, а сыграть в командный футбол. Считаю, это получилось». Но более важно, чтобы команда перенесла победный настрой и на следующий матч, добавила она.
В субботу, 29 сентября, молодые «десантницы» примут «Искру» из Санкт-Петербурга. Встреча на стадионе «Золотые купола»начнется в 15 часов.