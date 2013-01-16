На Крещение рязанские рыбаки могут посоревноваться в ловле на блесну со льда

19 января в Рязанской области состоится открытый лично-командный Чемпионат по ловле рыбы на блесну со льда, сообщили RZN.info организаторы. Соревнования пройдут на водохранилище Пронской ГРЭС в районе села Береговая Погореловка. Место сбора – сельский понтонный мост.
Соревнования пройдут в два тура, продолжительность каждого – не менее 2,5 часов. Время старта и финиша определит судейская коллегия на месте.
По правилам соревнований спортсмену будет разрешено иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу можно будет только одной удочкой с одной спортивной блесной, вертикальной или горизонтальной, из любого искусственного материала.
После окончания каждого тура рыбаки должны будут предъявить свой улов судьям или заявить о финише. К зачету будет приниматься окунь без ограничения в размере, щука не менее 32 см, судак не менее 40 см., голавль не менее 20 см.
Участвовать в соревнованиях могут как команды из 3 человек, так и рыбаки в личном зачете.
Открытие соревнований запланировано на 8 утра субботы, 19 января, старт первого тура – в 9 часов.