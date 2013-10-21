ВК «Рязань» не оставил шансов пензенским «студенткам» в Новомосковске

ВК «Рязань» завершил второй тур Высшей лиги Б уверенной победой над «Университетом-Визитом» из Пензы. Встреча в Новомосковске в воскресенье, 20 октября, завершилась в трех партиях, указано на
В другом матче подгруппы «Новомосковочка» также в трех партиях победила «Спартак» из Чебоксар.
После двух туров ВК «Рязань» возглавляет таблицу подгруппы, не потерпев в шести матчах ни одного поражения и набрав 16 очков из 18 возможных.
Третий тур пройдет 1-3 ноября в Волгограде и Пензе. Рязанки будут играть в Пензе, где их соперницами вновь будут «Спартак», «Новомосковочка» и «Университет-Визит».