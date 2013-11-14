Рязанский турнир памяти Артемьевых впервые за 22 года оказался под угрозой срыва из-за поведения участников

Традиционный рязанский турнир по мини-футболу памяти братьев Артемьевых впервые за 22 года существования оказался под угрозой срыва. Об этом говорится в
Турнир проходит на режимном объекте и на его территории категорически запрещается распитие пива и любых других алкогольных напитков, напомнили организаторы. Они попросили всех участников не распивать спиртное, не ломать имущество, а также соблюдать порядок и чистоту в раздевалках, душевых, на трибунах и на всей территории спорткомплекса. Нарушители будут дисквалифицированы и исключены из числа участников турнира, проход на территорию объекта для них закроют, подчёркивается в обращении.
Напомним, матчи турнира проходят в новом спортзале филиала Московского университета МВД на Красной улице. 22-й розыгрыш стартовал 2 ноября и должен завершиться 21 декабря. На данный момент проведены два тура группового этапа.