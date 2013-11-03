Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли победы сборным России и Украины в отборочных матчах ЧМ

Футболистки «Рязани-ВДВ» обеспечили победы сборным России и Украины в отборочных матчах Чемпионата мира 2015 года, прошедших в четверг, 31 октября.
Россиянки на выезде со счетом 2:0 взяли верх над сборной Словакии, сообщает
Именно появление на поле Савченковой позволило гостьям склонить чашу весов на свою сторону. Вскоре после выхода на замену она сделала навес со штрафного Цыбутович, чей удар головой отразила вратарь. Почти ту же полузащитница хорошо подключила к атаке Екатерину Сочневу, но та пробило мимо. Наконец, на 72-й минуте «десантница» исполнила еще один штрафной, и голкипер словачек, неудачно сыграв на выходе, телом занесла мяч в ворота. Еще через две минуты экс-рязанка Елена Морозова установила окончательный счет.
Елена Терехова была традиционно активная в атаке, отметившись несколькими ударами и острыми передачами, правда, не всегда точными. Также она трижды заставила соперниц нарушить на себе правила, один из фолов обернулся предупреждением для словацкой футболистки. Ксения Цыбутович, кроме надежной игры в защите, отметилась парой ударов после розыгрыша стандартов. Добавим, в запасе россиянок осталась еще одна представительница «Рязани-ВДВ» Анна Синютина.
Сборная Украины также в гостях победила Черногорию 4:1, указано на
Напомним, несколькими днями ранее еще в одном отборочном матче ЧМ сборная Белоруссии дома
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