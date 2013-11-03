Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли победы сборным России и Украины в отборочных матчах ЧМ

Футболистки «Рязани-ВДВ» обеспечили победы сборным России и Украины в отборочных матчах Чемпионата мира 2015 года, прошедших в четверг, 31 октября.

Россиянки на выезде со счетом 2:0 взяли верх над сборной Словакии, сообщает сайт РФС. В этой встрече приняли участие три «десантницы»: капитан сборной защитница Ксения Цыбутович провела матч полностью, хавбек Елена Терехова вышла в стартовом составе и была заменена на 80-й минуте, а еще один игрок середины Валентина Савченкова вступила в игру на 66-й.

Именно появление на поле Савченковой позволило гостьям склонить чашу весов на свою сторону. Вскоре после выхода на замену она сделала навес со штрафного Цыбутович, чей удар головой отразила вратарь. Почти ту же полузащитница хорошо подключила к атаке Екатерину Сочневу, но та пробило мимо. Наконец, на 72-й минуте «десантница» исполнила еще один штрафной, и голкипер словачек, неудачно сыграв на выходе, телом занесла мяч в ворота. Еще через две минуты экс-рязанка Елена Морозова установила окончательный счет.

Елена Терехова была традиционно активная в атаке, отметившись несколькими ударами и острыми передачами, правда, не всегда точными. Также она трижды заставила соперниц нарушить на себе правила, один из фолов обернулся предупреждением для словацкой футболистки. Ксения Цыбутович, кроме надежной игры в защите, отметилась парой ударов после розыгрыша стандартов. Добавим, в запасе россиянок осталась еще одна представительница «Рязани-ВДВ» Анна Синютина.

Сборная Украины также в гостях победила Черногорию 4:1, указано на сайте УЕФА. «Десантницы» Ольга Басанская, Алла Лишафай и Людмила Пекур отыграли все 90 минут, Валерия Алешичева вышла в основе и была заменена на 85-й. Именно она на 43-й минуте забила победный мяч гостий. А Пекур поразила ворота на 82-й, сделав счет 4:0. Басанская отметилась голевой передачей: ее навес замкнула Татьяна Романенко. Хозяйки пять раз нарушали правила на Алешичевой, также она в одном из эпизодов пробила в перекладину.

Напомним, несколькими днями ранее еще в одном отборочном матче ЧМ сборная Белоруссии дома победила Черногорию 3:1. В этой игре забитый мяч и результативную передачу на свой счет записала «десантница» Екатерина Авхимович, а ее одноклубница Юлия Борисенко сделала голевой пас.