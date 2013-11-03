Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:54, 3 ноября 2013 2218

Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли победы сборным России и Украины в отборочных матчах ЧМ

Футболистки «Рязани-ВДВ» принесли победы сборным России и Украины в отборочных матчах ЧМ

Футболистки «Рязани-ВДВ» обеспечили победы сборным России и Украины в отборочных матчах Чемпионата мира 2015 года, прошедших в четверг, 31 октября.

Россиянки на выезде со счетом 2:0 взяли верх над сборной Словакии, сообщает сайт РФС. В этой встрече приняли участие три «десантницы»: капитан сборной защитница Ксения Цыбутович провела матч полностью, хавбек Елена Терехова вышла в стартовом составе и была заменена на 80-й минуте, а еще один игрок середины Валентина Савченкова вступила в игру на 66-й.

Именно появление на поле Савченковой позволило гостьям склонить чашу весов на свою сторону. Вскоре после выхода на замену она сделала навес со штрафного Цыбутович, чей удар головой отразила вратарь. Почти ту же полузащитница хорошо подключила к атаке Екатерину Сочневу, но та пробило мимо. Наконец, на 72-й минуте «десантница» исполнила еще один штрафной, и голкипер словачек, неудачно сыграв на выходе, телом занесла мяч в ворота. Еще через две минуты экс-рязанка Елена Морозова установила окончательный счет.

Елена Терехова была традиционно активная в атаке, отметившись несколькими ударами и острыми передачами, правда, не всегда точными. Также она трижды заставила соперниц нарушить на себе правила, один из фолов обернулся предупреждением для словацкой футболистки. Ксения Цыбутович, кроме надежной игры в защите, отметилась парой ударов после розыгрыша стандартов. Добавим, в запасе россиянок осталась еще одна представительница «Рязани-ВДВ» Анна Синютина.

Сборная Украины также в гостях победила Черногорию 4:1, указано на сайте УЕФА. «Десантницы» Ольга Басанская, Алла Лишафай и Людмила Пекур отыграли все 90 минут, Валерия Алешичева вышла в основе и была заменена на 85-й. Именно она на 43-й минуте забила победный мяч гостий. А Пекур поразила ворота на 82-й, сделав счет 4:0. Басанская отметилась голевой передачей: ее навес замкнула Татьяна Романенко. Хозяйки пять раз нарушали правила на Алешичевой, также она в одном из эпизодов пробила в перекладину.

Напомним, несколькими днями ранее еще в одном отборочном матче ЧМ сборная Белоруссии дома победила Черногорию 3:1. В этой игре забитый мяч и результативную передачу на свой счет записала «десантница» Екатерина Авхимович, а ее одноклубница Юлия Борисенко сделала голевой пас.

Фото с сайта РФС и со страницы «Жіночий футбол (ФФУ)» «ВКонтакте»

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
21:32, 11 марта 2018
То, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15 — Тарасова
20:52, 11 марта 2018
ФК «Рязань» выиграл на сборах у клуба из Ялты
18:54, 11 марта 2018
Тренер рязанской фигуристки, выигравшей юниорский чемпионат мира, рассказала о воспитаннице. Видео
12:27, 11 марта 2018
Великобритания призвала союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России
20:50, 10 марта 2018
С двумя четверными. Рязанская фигуристка выиграла юниорский чемпионат с мировым рекордом. Видео 1
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:58, 26 февраля 2018 22 860
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 22 782
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 135
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 20 873
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 20
13:33, 3 марта 2018 19 521
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований