Рязанский арбитр рассудит лучших самбистов мира

Рязанец Борис Сова будет работать на Чемпионате мира по самбо, который пройдёт в Санкт-Петербурге 21-25 ноября. Список судей турнира опубликован на
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Рязанец Борис Сова будет работать на Чемпионате мира по самбо, который пройдёт в Санкт-Петербурге 21-25 ноября. Список судей турнира опубликован на
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