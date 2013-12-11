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10:23, 11 декабря 2013 642

Рязанские баскетболисты разыграли золото чемпионата области

Рязанские баскетболисты разыграли золото чемпионата области

В Сасове принимал прошёл чемпионат Рязанской области по баскетболу. В соревнованиях приняли участие восемь команд городов и районов, сообщает сайт регионального минспорта. По итогам группового этапа в финал вышли два коллектива областного центра. Рязань-1 вязла верх над Рязанью-2 и завоевала золото. В матче за третье место баскетболисты Сасова с разницей в одно очко победили команду Касимовского района.

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