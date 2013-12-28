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14:46, 28 декабря 2013 1985

Двух форвардов в составе ХК «Рязань» заменил один защитник с заокеанским опытом

Двух форвардов в составе ХК «Рязань» заменил один защитник с заокеанским опытом

ХК «Рязань» по взаимному согласию расторг контракты с нападающими Николаем Красотиным и Сергеем Хижняковым и подписал соглашение с защитником Алексеем Тезиковым. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

Он отметил, что оба форварда не имели постоянного места в основном составе команды. Вернувшийся в Рязань спустя два года Хижняков провел всего четыре матча и результативными действиями не отметился. На счету проводившего в клубе второй сезон Красотина – 20 встреч и 4 (1+3) очка. ХК «Рязань» благодарит игроков за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере, подчеркнул пресс-атташе.

35-летний Алексей Тезиков начинал карьеру в «Ладе» из Тольятти и нижегородском «Торпедо», выступал за молодежную сборную России и после чемпионата мира 1997 года отправился в Северную Америку. Провел 30 матчей в НХЛ за «Вашингтон» и «Ванкувер», выступал в низших лигах. По возвращении из-за океана играл за «Ладу», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск), ЦСК ВВС (Самара), «Торпедо», «Молот-Прикамье» (Пермь), «Донбасс» (Донецк), «Сокол» (Киев).

Текущий сезон Тезиков начинал в Белоруссии, где набрал 6 (0+6) очков в 10 матчах за «Металлург» (Жлобин). Затем защитник перебрался в Караганду: 10 матчей и 4 (0+4) очка за «Беркут» в чемпионате Казахстана и 1 матч за «Сарыарку» в ВХЛ.

Фото belarushockey.com

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