Рязанская «Звезда» пополнилась пятью новыми игроками

В официальной заявке рязанского ФК «Звезда» появились семь человек, сообщила пресс-атташе клуба Алена Епифанова.
В частности, клуб заявил тренерский штаб – это главный тренер Гарник Авалян и его помощник Валерий Бахмутов. Кроме того, в официальном бланке появились имена игроков. Это уже знакомые рязанским болельщикам вратарь Сергей Правкин и защитник Олег Елисеев. Также в заявку попали новички – нападающий Максим Городцов, ранее выступавший за футбольный клуб «Сибирь-2», защитник Константин Зайцев, прибывший из «Тюмени», и полузащитник Алексей Шебанов из ФК «Мордовия».