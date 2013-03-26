Рязанцы победили в финале Первенства школьной баскетбольной лиги ЦФО «КЭС-баскет»

Команда «Феникс» школы № 3 города Рязани завоевала первое место среди юношей в финале первенства школьной баскетбольной лиги ЦФО «КЭС-баскет», сообщает региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта.
Теперь рязанцы отправятся на Суперфинал лиги, он пройдет в Перми с 1 по 7 апреля.
Всего в соревнованиях участвовали по 12 женских и мужских команд, победивших в финале региональных этапов лиги. Рязанский регион на состязаниях представляли команда «Квинта» школы № 67 Рязани (девушки) и «Феникс» рязанской школы № 3 (юноши).