Рязанский шахматист вышел во второй раунд Кубка мира

Рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин вышел в 1/32 финала Кубка мира, проходящего в норвежском Тромсе. Во вторник, 13 августа, он на тай-брейке сломил сопротивление иранского гроссмейстера по имени Пурия Дарини, сообщает
Напомним, обе их партии в основной части поединка завершились ничьими. В быстрых шахматах (25 минут + 10 секунд на ход) сильнее оказался рязанец: черными он одержал победу за 44 хода, а белыми сыграл вничью за 38.
Следующим соперником Андрейкина будет вьетнамец Нгуен Нгок Чыонг Шон, со счетом 1,5:0,5 победивший Владимира Акопяна из Армении. Представитель Азии «посеян» на турнире под 85-м номером, рязанец – под 21-м.
Добавим, выйдя в Тромсе во второй круг, Дмитрий Андрейкин повторил свое лучшее достижение на кубках мира: такой же результат он показал в предыдущем розыгрыше в 2011 году. А в 2009-м он выбыл на стадии 1/64 финала.
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