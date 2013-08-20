Усейну Болту давал старт рязанский арбитр

Рязанский арбитр, скопинец Сергей Ефремов принял участие в чемпионате мира по легкой атлетике. В финальном забеге на 200 метров он давал старт Усейну Болту, который выиграл золото, сообщает
Как сообщает
Для Болта победа в спринте
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Рязанский арбитр, скопинец Сергей Ефремов принял участие в чемпионате мира по легкой атлетике. В финальном забеге на 200 метров он давал старт Усейну Болту, который выиграл золото, сообщает
Как сообщает
Для Болта победа в спринте
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