Теннисисту из Рязани впервые удалось набрать очки АTP

Впервые в истории рязанского тенниса местному спортсмену удалось набрать очки рейтинга ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). «Пионером» стал воспитанник ДЮСШ №7 Антон Князев, сообщили RZN.info в спортшколе. На турнире ITF (Международной федерации тенниса) категории Futures в Москве он дошёл до полуфинала, выполнив норматив мастера спорта и получив 8 очков рейтинга ATP.
Справка (по материалам «
Рейтинг ATP — официальная еженедельно обновляемая система подсчета достижений спортсменов, используемая Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Публикуется с августа 1973 года. Лидер рейтинга имеет неофициальный статус «первой ракетки мира».