ХК «Рязань» при аншлаге дома победил команду экс-главного тренера сборной России. 3:2 с «Казцинк-Торпедо»

ХК «Рязань» дома победил «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска, возглавляемое экс-главным тренером сборной России Владимиром Плющевым. Встреча в субботу, 11 января, завершилась со счетом 3:2, сообщает сайт клуба. Матч прошел при аншлаге, отмечено в отчете: билеты закончились за полчаса до начала.

Хозяева, по словам пресс-атташе Михаила Солдатова, отыграли стартовый отрезок «с вдохновением», следствием чего стали две заброшенные шайбы. Сначала после отличной передачи Максима Галкина Александр Поляков реализовал выход один на один. А затем Сергей Гончаров перехватил шайбу в чужой зоне и точно бросил между щитков голкипера. У рязанской команды были и другие моменты для взятия ворот, но отличились торпедовцы: за полторы минуты до перерыва отличился Антон Петров.

Во втором периоде гости заметно прибавили. Голкиперу ХК «Рязань» Алексею Трифонову пришлось, в частности, дважды нейтрализовывать выходы один на один. При этом хоккеисты из Казахстана часто нарушали правила, что вылилось для них в 10 минут штрафа за период. Но хозяева реализовать ни одно из численных преимуществ не смогли, хотя полторы минуты играли даже впятером против троих соперников.

В начале заключительной двадцатиминутки Павел Воробьев кистевым броском «прошил» вратаря. Ассистировали ему Руслан Башкиров и Денис Коротеев, продолжающие удерживать первые две строчки в списке бомбардиров ВХЛ. Через 34 секунды лучший снайпер лиги Евгений Рымарев вновь сократил разрыв в счете до минимума, но в дальнейшем рязанцы смогли удержать этот перевес.

«Взяли три очка, и это главное», – сказал главный тренер ХК «Рязань» Олег Курин, признавшись, что качество игры ему не понравилось. «То, что нарабатываем на тренировках, пока не получается в полной мере переносить на матчи. Несобранно действовали в обороне, допускали много ошибок», – пояснил он, добавив: «Но выиграли – ребята молодцы».

«Приятный город, красивые женщины, отличный стадион, хорошие болельщики. По игре – что получилось, то получилось. Я многое мог бы сказать, да регламент не позволяет», – отметил, в свою очередь, Владимир Плющев.

Следующий матч поднявшийся на 15-е место ХК «Рязань» проведет 14 января в гостях у одного из прямых конкурентов за место в плей-офф – балашихинского «Динамо».