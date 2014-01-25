Рязанский профессиональный хоккей достиг отметки в десять тысяч заброшенных шайб

Рязанский хоккей отметил красивый юбилей. Вторая шайба Шамиля Рамазанова в матче против ХК «Саров» стал десятитысячной в истории главной команды области. Об этом сообщил пресс-атташе ХК «Рязань» Михаил Солдатов.
Этот сезон стал для региона 56-м в большом хоккее, отметил он. За это время команда, носившая названия сборной Рязани, «Труд», «Красное знамя», «Рязсельмаш», «Химик», «Спартак», «Станкостроитель», «Вятич» и ХК «Рязань», провела 2 533 матча и забросила 10 тысяч шайб. Подсчеты сделал известный рязанский спортивный статистик Дмитрий Масальский
Первый гол был забит 8 января 1956 года в матче сборной Рязани против воскресенского «Химика» (2:9), его на свой счет записал Михаил Мисюров. До Рамазанова юбилярами становились:
- 1000 – Александр Корнеев (1964);
- 2000 – Алексей Жеребцов (1971);
- 3000 – Владимир Ситников (1976);
- 4000 – автор не установлен (1979);
- 5000 – Вадим Бращин (1983);
- 6000 – Владимир Калачев (1987);
- 7000 – Игорь Наталенко (1991);
- 8000 – Александр Контюшов (1999);
- 9000 – Евгений Хромов (2007).
Добавим, для Шамиля Рамазанова матч против ХК «Саров» стал сотым в рамках ВХЛ. 41 из них он провел в составе ХК «Рязань», остальные – за волжскую «Ариаду». В этих играх нападающий набрал 33 (18+15) очка, в том числе в рязанской команде – 20 (14+6). Аналогичный юбилей справил еще один форвард Игорь Васильев. 68 матчей он сыграл за «Ижсталь», набрав 26 (12+14) очка, 32 – за ХК «Рязань», записав на свой счет 11 (6+5) очков.