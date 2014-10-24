ФК «Рязань» в третий раз в сезоне переиграл выксунцев и стал лучшим по пропущенным мячам

ФК «Рязань» продлил беспроигрышную серию. В матче 17-го тура футболисты в Выксе со счетом 1:0 взяли верх над местным «Металлургом». Единственный мяч на десятой минуте с пенальти забил Никита Жданкин.
Отметим, для команд это была третья встреча в сезоне, и все они завершились минимальными победами рязанцев. Набрав 39 очков, ФК «Рязань» сохранил второе место в турнирной таблице. Лидирующий «Факел» в четверг на выезде обыграл ФК «Калуга» 2:0 и сохранил четырехочковый отрыв. Третьим остается ФК «Тамбов», после гостевой победы над «Чертановым» 6:2 на его счету 34 очка.
Рязанские футболисты вышли на чистое первое место в зоне «Центр» по пропущенным мячам – 8 в 17 матчах. Ворота «Факела» соперники поражали 9 раз, а калужане с 10 голами откатились на третью позицию.
Следующую встречу ФК «Рязань» проведет в среду, 29 октября, на своем поле. Соперником будет брянское «Динамо», занимающее десятое место.