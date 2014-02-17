Лучшая команда мира по микрофутзалу выиграла чемпионат Рязанской области по мини-футболу

Пятый чемпионат Рязанской области по мини-футболу завершился победой «Гермеса», сообщает
Прошлогодний чемпион «Доступное жилье» сложил полномочия в четвертьфинале, в дополнительное время уступив «Гермесу».
Всего в турнире приняли участие 20 команд из Рязани, Сасова, Шилова, Ряжска, Сапожка, Александро-Невского, Чучкова, Сараев, Новомичуринска. Матчи проходили в Рязани, Сасове и Александро-Невском.
Напомним, «Гермес» является действующим победителем клубного чемпионата мира по микрофутзалу. На его счету еще несколько трофеев с крупнейших всероссийских и международных соревнований по этому виду спорта.
В «большом» футболе чучковцы в минувшем сезоне выиграли чемпионат и кубок Рязанской области.