В олимпийской сборной России нашелся уроженец Рязани – хоккеист Антон Белов

Анализ заявок российских сборных на Олимпиаду показал, что в Сочи выступит один уроженец Рязанской области – хоккеист Антон Белов.
Белов родился в Рязани 29 июля 1986 года. Начал заниматься хоккеем в Челябинске, выступал за ЦСКА и омский «Авангард». Всего на высшем российском уровне защитник провел около 450 матчей. В КХЛ на его счету 270 встреч, 75 (19+56) очков, 249 минут штрафа и показатель полезности «+54». С текущего сезона выступает в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», на данный момент сыграл 47 матчей: 6 (1+5) очков, 32 минуты штрафа, показатель полезности «-11».
Как рассказывал сам Белов в
Хоккейная сборная России проведет первый матч на Олимпиаде в Сочи в четверг, 13 февраля против сборной Словении. Начало – в 16:30.
Других уроженцев Рязанской области, согласно данным сайта Игр, национальных и международных федерации, СМИ, в олимпийской сборной России нет.
Напомним, в Сочи также выступают лыжники Илья Черноусов и Наталья Матвеева, представляющие Рязанскую область в параллельном зачете.