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18:00, 24 марта 2014 1211

Осадок остался. БК «Рязань» завершил регулярный чемпионат поражением от главного аутсайдера. 69:79 в Иркутске

Осадок остался. БК «Рязань» завершил регулярный чемпионат поражением от главного аутсайдера. 69:79 в Иркутске

БК «Рязань» завершил регулярный чемпионат Суперлиги на минорной ноте. В понедельник, 24 марта, «зубры» на выезде уступили «Иркуту», для которого эта победа стала всего третьей в сезоне и не помогла ему покинуть последнюю строчку в таблице. Матч завершился со счетом 79:69, сообщил пресс-атташе рязанцев Михаил Солдатов. Он отметил, что поражение стало неожиданным и оставило неприятный осадок, хотя на турнирные перспективы команды не повлияло.

Первые очки в игре набрали хозяева, но затем «зубры» внешне спокойно перехватили инициативу – 11:5. В этот момент уверенность гостей, по мнению пресс-атташе, переросла в самоуверенность. «Иркуту» также удалась успешная погоня – 25:22 в его пользу к первому перерыву. Рязанские баскетболисты много промахивались, в том числе из-за дуги, часто теряли мяч и недорабатывали в обороне. Это позволило сибирской команде к середине матча увеличить свое преимущество до «+7» к середине матча и до «+14» по ходу третьей четверти. В оставшееся время «зубрам» удалось лишь немного сократить свое отставание, но двузначным оно осталось.

БК «Рязань» смазал концовку «регулярки», одержав в марте две победы при трех поражениях. Но главное, подчеркнул Солдатов, пропала игра, которая позволяла регулярно набирать очки на протяжении сезона: «Тренерскому штабу необходимо срочно реанимировать команду, которая во Владивостоке и Иркутске находилась в полуобморочном состоянии».

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