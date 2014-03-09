Жизнь – игра. Тренер рязанской «Звезды» Бахмутов отметил 50-летие футбольным матчем

Тренер рязанской «Звезды» Валерий Бахмутов отметил 50-летие в пятницу, 7 марта, футбольным матчем. «Команда мастеров 1992 года» и «Команда друзей юбиляра» сошлись на стадионе «Спартак». Об этом сообщает
На поле, отмечено в отчете, вышли настоящие «звезды» рязанского футбола: Виктор Исайкин, Гарник Авалян, Владислав Майоров, Владимир Иванов и многие другие. Матч получился результативным и завершился боевой ничьей – 4:4. Сам юбиляр отметился голевой передачей. Лучшими игроками встречи признали Исайкина и Аваляна.
Валерий выступал за рязанские «Торпедо» и «Спартак», проведя в обшей сложности больше 200 матчей. В 1992 году стал серебряным призером Первой лиги. В 1998 году перешел на тренерскую работу, отучился в ВШТ. Тренировал рязанский «Агрокомплект», ГРЭС из Новомичуринска, «Элекс-Фаворит». До возвращения в «Звезду» в январе 2013 года работал в городском спортуправлении.
Фото Алексея Самохина, МФК «