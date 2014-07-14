Соперник рязанского дзюдоиста Уали Куржева не вышел на бронзовую схватку «Большого шлема» в Тюмени

Рязанский дзюдоист Уали Куржев стал призером первого в истории турнира серии «Большой шлем» в Тюмени. Он завоевал бронзу в категории до 73 кг, сообщил сайт национальной федерации. Награда досталась рязанцу без борьбы: его соперник, соотечественник Зелимхан Оздоев, не вышел на татами после жесткого болевого от еще одного россиянина Дениса Ярцева в полуфинале. Ярцев в итоге завоевал золото.

Куржев провел на турнире четыре схватки, указано на I ppon.org . Благодаря броску на «юко» он одолел итальянца Энрико Парлати, за счет меньшего числа замечаний в дополнительное время прошел Декса Элмонта из Голландии, затем уступил бразильскому дзюдоисту Марсело Контини, получив слишком много замечаний, а утешительный турнир начал с победы над венгром Миклошем Унгвари. Представитель Южной Америки в итоге дошел до финала, где и был остановлен Ярцевым.

В настоящее время продолжается отбор на Олимпийские игры 2016 года. Тюменская бронза принесла Куржеву 200 очков в рейтинг. Для сравнения: третье место на этапе «Гран-при» оценивается в 120 баллов, на чемпионате мира – в 360.

Еще один рязанец Андрей Волков, выступающий в супертяжелой весовой категории, до наград «Большого шлема» не добрался. Он в первом круге удержанием проиграл поляку Мацею Сарнацки, который впоследствии стал бронзовым медалистом.

Уали Куржев — воспитанник СДЮСШОР «Родной край — Спорт», заслуженный мастер спорта по самбо, двукратный чемпион России и мира, победитель чемпионата Европы, Кубка мира и Универсиады. В дзюдо на его счету серебро чемпионата ЦФО, бронза чемпионата России и две победы на этапах Кубка Европы.

Андрей Волков — воспитанник СДЮСШОР «Юпитер», МСМК по дзюдо, чемпион России, неоднократный победитель и призер международных турниров, включая этапы кубков мира и Европы.

Дзюдо входит в число 12 базовых видов спорта Рязанской области.