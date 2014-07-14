Соперник рязанского дзюдоиста Уали Куржева не вышел на бронзовую схватку «Большого шлема» в Тюмени

Рязанский дзюдоист Уали Куржев стал призером первого в истории турнира серии «Большой шлем» в Тюмени. Он завоевал бронзу в категории до 73 кг, сообщил
Куржев провел на турнире четыре схватки, указано на
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Еще один рязанец Андрей Волков, выступающий в супертяжелой весовой категории, до наград «Большого шлема» не добрался. Он в первом круге удержанием проиграл поляку Мацею Сарнацки, который впоследствии стал бронзовым медалистом.
Уали Куржев — воспитанник СДЮСШОР «Родной край — Спорт», заслуженный мастер спорта по самбо, двукратный чемпион России и мира, победитель чемпионата Европы, Кубка мира и Универсиады. В дзюдо на его счету серебро чемпионата ЦФО, бронза чемпионата России и две победы на этапах Кубка Европы.
Андрей Волков — воспитанник СДЮСШОР «Юпитер», МСМК по дзюдо, чемпион России, неоднократный победитель и призер международных турниров, включая этапы кубков мира и Европы.
Дзюдо входит в число 12 базовых видов спорта Рязанской области.