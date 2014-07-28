Составить конкуренцию питерским лучникам на домашнем сборе смог только один рязанец

Питерские лучники выиграли у рязанцев матчевую встречу в Лесопарке. Контрольные соревнования
В пятницу, 25 июля, стрелки соревновались индивидуально. Лучшим среди юношей стал рязанец Максим Ларькин, второй и третий результаты показали представители Санкт-Петербурга Александр Полосухин и Констанин Иванов. В состязаниях девушек первую тройку составили их землячки Екатерина Заломаева, Елизавета Либерова и Алина Мрясова.
Эти же девушки выиграли командный турнир в субботу. Второй результат показала сборная в составе Иванова, Полосухина и рязанца Андрея Павлова. Третьими стали хозяйки стрельбища Екатерина Бахтеева, Виктория Гулик и Татьяна Кирилина.
Кроме того, тренеры организовали для подопечных парные микст-соревнования «юноша+девушка». Некоторые дуэты составили представители двух городов. Именно такая команда в итоге добилась победы: Ларькин и Мрясова обошли всех соперников. Следом расположились петербургские пары Полосухин/Заломаева и Иванов/Либерова.
Финал Спартакиады стартует в понедельник, 28 июля, в Москве. В сборную Рязанской области на этот турнир вошли Максим Ларькин, Шамиль Азадов, Виктор Антошкин, Екатерина Бахтеева, Виктория Гулик и Татьяна Кирилина.
Напомним, команда Санкт-Петербурга традиционно проводит сборы в Рязани с 2009 года.
Стрельба из лука входит в программу летних Олимпийских игр. В Рязанской области является одним из 12 базовых видов спорта.