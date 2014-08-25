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16:04, 25 августа 2014 1594

«Рязань-ВДВ» сыграет с молодежной сборной России, куда отправила двух защитниц

«Рязань-ВДВ» сыграет с молодежной сборной России, куда отправила двух защитниц

«Рязань-ВДВ» сыграет товарищеский матч с молодежной сборной России. Игра пройдет в Бронницах 31 августа, сообщил сайт РФС.

Спарринг станет частью подготовки «молодежки» к первому отборочному этапу чемпионата Европы 2015 года. Готовиться к нему будут 23 футболистки, в том числе две представительницы «Рязани-ВДВ». В национальную команду вызваны защитницы Анна Беломытцева и Анастасия Калинина. Первая провела уже больше 20 матчей за сборную и является твердым игроком основного состава, вторая, уроженка Алексанро-Невского, дебютировала в российской «молодежке» в мае этого года.

Сбор в Бронницах открылся в понедельник, 25 августа, но футболистки будут прибывать на него постепенно. «Часть девушек приедут 31 августа, когда завершится Первенство МРО. Кроме того, некоторые футболистки будут задействованы в ближайших матчах чемпионата России, которые состоятся 25, 31 августа и 5 сентября», — рассказал главный тренер Александр Шагов. «Рязань-ВДВ» 25 августа на выезде сыграет с «Россиянкой».

Отборочный раунд Евро-2015 пройдет с 13 по 18 сентября в Португалии. Российская сборная сыграет с Белоруссией, Македонией и хозяйками поля.

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