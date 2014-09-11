В паре с Барсуком касимовский волейболист Лямин дошел до четвертьфинала пляжного Кубка России

Никита Лямин из Рязанской области дошел до четвертьфинала Кубка России по пляжному волейболу. Результаты соревнований, прошедших в Анапе, опубликованы на
В первом круге они в борьбе одолели краснодарский дуэт Дмитрий Урайкин/Андрей Болгов 21:19, 21:18, но затем в трех партиях уступили вторым «сеяным» мытищинцам Руслану Даянову и Александру Лихолетову – 21:13, 19:21, 12:15. В утешительном турнире Лямин и Барсук выступили с аналогичным результатом: 2:0 с ростовской парой Никита Титов/Максим Жирков (21:15, 21:14) и 1:2 с Максимом Худяковым и Юрией Богатовым из Московской области (15:21, 22:20, 10:15). В итоге касимовец и его имениты партнер разделили 9-10-е места.
Еще один волейболист из рязанского райцентра Иван Чиркин выступал в Анапе вместе с Остапом Фирсовым из Ростова-на-Дону. Дуэт был «посеян» под четвертым номером, но в итоге разделил 9-12-е места. Он также выбыл во втором круге основной сетки и проиграл первый же матч в утешительной группе.
Лямин и Барсук получили 180 рейтинговых очков, Чиркин и Фирсов – 120.