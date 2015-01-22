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10:44, 22 января 2015 1701

«Рязань-ВДВ» лишилась основного голкипера и еще трех футболисток

«Рязань-ВДВ» лишилась основного голкипера и еще трех футболисток

«Рязань-ВДВ» понесла «довольно существенные» кадровые потери, сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов. Команду покинули четыре футболистки, в том числе основной голкипер Вероника Шульга. 33-летняя украинка решила завершить карьеру. Она выступала за «десантниц» в 2000-2001, 2010 и с 2012 года, став в их составе двукратной чемпионкой России и обладательницей кубка страны.

Кроме того, Оксана Еремеева, как и планировала, взяла паузу в карьере, а белоруски Екатерина Авхимович и Юлия Борисенко, у которых истекли контракты, вернулись на родину и теперь будут выступать за ФК «Минск».

«Рязань-ВДВ» ведет переговоры с рядом футболисток, но озвучивать их фамилии клуб пока не будет, отметил Солдатов.

«Десантницы» выйдут из отпуска в субботу, 24 января, а в воскресенье приступят к тренировкам. До середины февраля команда будет заниматься в Рязани, затем отправится на южный сбор. Место сейчас определяется, но это точно будет российский город, отметил Солдатов: «Зарубежные сборы после подорожания валюты клуб позволить себе уже не вправе».

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