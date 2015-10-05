Перед матчем с «Торпедо» ФК «Рязань» проиграл в Белгороде и лишился двух основных защитников. Видео

ФК «Рязань» потерпел третье поражение в сезоне. В воскресенье, 4 октября, футболисты в Белгороде уступили одному из аутсайдеров зоны «Центр» «Энергомашу» со счетом 0:1.
В первом тайме команды обменялись голевыми моментами: хозяева попали в штангу, а удар Эльбруса Танделова с трудом отразил вратарь. После перерыва хабвек рязанцев со штрафного угодил в перекладину. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Рустем Халиуллин. В первой же атаке после этого «Энергомаш» забил победный гол: Олег Калугин оказался первым на подборе после подачи углового и красивым ударом по летящему мячу поразил ворота.
ФК «Рязань» сохранил место в первой тройке. Следующий матч он проведет 11 октября дома против московского «Торпедо». Помимо дисквалифицированного Халиуллина, игру пропустит еще один основной защитник команды — получивший в Белгороде четвертое предупреждение Александр Грушин.