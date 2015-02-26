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12:35, 26 февраля 2015 1342

Исход гостевого матча БК «Рязань» с «Россией» решила «шальная "треха"». 64:68

Исход гостевого матча БК «Рязань» с «Россией» решила «шальная

БК «Рязань» на выезде уступил «России». Встреча в рамках Суперлиги в среду, 25 февраля, завершилась со счетом 68:64 в пользу экспериментальной сборной, сообщил пресс-атташе «зубров» Михаил Солдатов. По его словам, большую часть матча команды не рисковали и «скорее сторожили друг друга, нежели пытались атаковать».

К кадровым проблемам рязанцев добавилась травма Виктора Зварыкина. Тем не менее, после первой половины они вели два очка. В третьем периоде «качели» продолжили движение – 48:47 в пользу «России» перед последней четвертью. По словам Солдатова, «зубры» могли организовать решающий рывок, но явные симпатии арбитров к хозяевам обеспечили нервную концовку.

За 1:46 до сирены Максим Бычков вывел гостей вперед – 62:61. Ошибки лучших игроков в составе рязанцев Драмира Зибирова и Алексея Карпеко и удачный трехочковый лидера хозяев Михаила Кулагина перевернули ситуацию – 62:66. Карпеко исправился попаданием, но ответную атаку «зубрам» пришлось срывать фолом. Александр Мартынов точно исполнил штрафные и установил окончательный счет.

Самыми результативными в составе БК «Рязань» стали Зибиров и Карпеко, набравшие по 15 очков

«Последние минуты мы провели не слишком хорошо», – отметил главный тренер Денис Тимаков. – В концовке матча у Кулагина залетела шальная «треха». Мог и не попасть, тогда бы все получилось иначе».

Самыми результативными в составе БК «Рязань» стали Зибиров и Карпеко, набравшие по 15 очков. Капитан также сделал по 4 передачи и перехвата. Алексей Тростинецкий записал на свой счет 11 очков и 7 подборов, у Алана Макиева 9+7.

Рязанские баскетболисты делят пятое-девятое места по набранным очкам. Следующий матч они проведут в гостях у «Самары-СГЭУ» 28 февраля.

Фото со страницы «Сборная России по баскетболу» «ВКонтакте»

© RZN.info

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