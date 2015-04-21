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12:23, 21 апреля 2015 765

Дубль «Рязани-ВДВ» начал сезон с крупного поражения и травм двух сборниц

Дубль «Рязани-ВДВ» начал сезон с крупного поражения и травм двух сборниц

Молодежная команда «Рязани-ВДВ» проиграла в первом матче сезона. В Химках «десантницы» со счетом 0:4 уступили сверстницам из «Россиянки», сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

По его словам, первый тайм прошел при небольшом преимуществе хозяек и закончился с минимальным счетом. После перерыва подмосковная команда усилила давление и довела дело до разгрома. На ход матча повлияли травмы, отметил Солдатов: из-за повреждений поле покинули ведущие защитницы рязанок – футболистки молодежной и юношеской сборной России Анастасия Калинина и Анна Красавина.

Главный тренер дубля Мария Брылева признала, что соперник в целом сильнее: «Подмосковные футболистки постарше да и технически подготовлены лучше – все же многие занимаются в спортинтернате». Она отметила, что в первом тайме ее подопечные показали способность на равных бороться с сильным противником, и посетовала на травмы. «Настя, подвернувшая голеностоп, надеюсь, в следующем матче участие примет, а вот у Ани подозрение на разрыв мениска», – добавила Брылева.

Следующий матч рязанская «молодежка» проведет в пятницу, 24 апреля, дома. Встреча с дублем пермской «Звезды-2005» начнется на стадионе «Спартак» в 15 часов.

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