«Рязань-ВДВ» начнет защиту Кубка России с четвертьфинала

«Рязань-ВДВ» начнет выступление в Кубке России 2015 года с четвертьфинала. На этой стадии действующие обладательницы трофея сыграют в гостях ориентировочно 5 августа, сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.
Соперник «десантниц» на данный момент неизвестен. Он определится на предыдущих стадиях в матчах с участием столичных «Чертанова», «Савеловской», «Спартака-2» и «Торпедо».
В случае победы «Рязань-ВДВ» в полуфинале сыграет дома. Наиболее вероятным противником является «Кубаночка», которую футболистки в прошлом году
Полуфиналы нового розыгрыша намечены на 22 августа, финал – на 5 сентября. Место его проведения определят позже.
Напомним, чемпионат России начнется для «Рязани-ВДВ» 18 апреля. Полное расписание матчей команды можно посмотреть