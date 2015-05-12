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9:43, 12 мая 2015 812

Рязанский кандидат на поездку в Рио Волков стал призером бакинского «Большого шлема» по дзюдо

Рязанский кандидат на поездку в Рио Волков стал призером бакинского «Большого шлема» по дзюдо

Рязанский дзюдоист Андрей Волков завоевал бронзу на турнире престижной серии «Большой шлем» в Баку. Соревнования завершились в воскресенье, 10 мая, список призеров опубликован на сайте национальной федерации.

Борец занял третье место в супертяжелой весовой категории — свыше 100 кг. Согласно протоколам на Ippon.org, он провел четыре схватки. В первой Волков за счет оценки «ваза-ари» одолел Андре Брейтбарта из Германии. Затем он в концовке поединка сломил сопротивление грузина Левани Матиашвили, а в полуфинале, не совершив результативных действий, уступил голландскому дзюдоисту Рой Мейеру, который заработал оценку «юко». В схватке за бронзу рязанец на 36-й секунде одержал чистую победу удержанием над представителем Украины Александром Гордиенко.

Андрей Волков вошел в список кандидатов на участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Дзюдо является базовым видом спорта Рязанской области.

Фото Международной федерации дзюдо

© RZN.info

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