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18:35, 19 мая 2015 4128

Боксеры из ДНР довольствовались на турнире в Рязани одним серебром, большинство медалей – у хозяев

Боксеры из ДНР довольствовались на турнире в Рязани одним серебром, большинство медалей – у хозяев

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани во вторник, 19 мая, завершился международный турнир по боксу, посвященный 70-летию Победы. За награды боролись около 150 спортсменов из 20 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и ДНР. Представители самопровозглашенной республики выступали и во взрослых, и в юношеских категориях.

В заключительный день соревнования посетили почетный гости. Среди них были командующий ВДВ Владимир Шаманов, начальник десантного училища Анатолий Концевой, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Александр Островский, депутаты областной Думы. В паузах выступала группа поддержки, также на турнире были рингкард-герл — девушки, выносящие таблички раундов.

Большинство наград завоевали хозяева соревнований. Призерами среди взрослых также стали представители Москвы, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей и ДНР: полутяж из Донецка Артем Сарбей, выступавший в форме с заклеенной украинской символикой, занял второе место.

Призерами среди взрослых также стали представители Москвы, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей и ДНР

Полностью список медалистов взрослого турнира выглядит так:

до 52 кг:

  • Роман Садоян (Рязанская область);
  • Андрей Зубков (Рязанская область);

до 56 кг:

  • Арсен Закиян (Рязанская область);
  • Леван Хасая (Рязанская область);
  • Иван Блында (Рязанская область), Фаик Гасанов (Москва);

до 60 кг:

  • Шамил Аскеров (Рязанская область);
  • Вардан Кешикян (Ярославская область);
  • Сергей Меркулов (Тамбовская область), Евгений Фомин (Рязанская область);

до 64 кг:

  • Рамиру Жуштину (Рязанская область);
  • Анар Сулейманов (Рязанская область);
  • Юрий Горбатков (Белгородская область), Василий Темнов (Рязанская область);

до 69 кг:

  • Хаджимурад Микаилов (Белгородская область);
  • Максим Прокофьев (Рязанская область);
  • Юрий Федоров (Рязанская область), Гюлали Халилов (Тульская область);

до 75 кг:

  • Александр Агафонов (Рязанская область);
  • Артем Мохов (Рязанская область);
  • Александр Кулиев (Рязанская область), Раджаб Раджабов (Рязанская область);

до 81 кг:

  • Тимур Гамзатов (Москва);
  • Артем Сарбей (ДНР);
  • Кантемир Ажгериев (Рязанская область), Александр Ашихмин (Москва);

до 91 кг:

  • Дмитрий Фомин (Рязанская область);
  • Ислам Текеев (Рязанская область);
  • Магомед Омаров (Рязанская область), Иван Сагайдак (Рязанская область);

свыше 91 кг:

  • Илья Руденко (Рязанская область);
  • Никита Стоков (Рязанская область);
  • Андрей Батырев (Тульская область), Антон Дрючин (Рязанская область).

Бокс является базовым видом спорта Рязанской области.

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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