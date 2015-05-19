Боксеры из ДНР довольствовались на турнире в Рязани одним серебром, большинство медалей – у хозяев

В Рязани во вторник, 19 мая, завершился международный турнир по боксу, посвященный 70-летию Победы. За награды боролись около 150 спортсменов из 20 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и ДНР. Представители самопровозглашенной республики выступали и во взрослых, и в юношеских категориях.
В заключительный день соревнования посетили почетный гости. Среди них были командующий ВДВ Владимир Шаманов, начальник десантного училища Анатолий Концевой, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Александр Островский, депутаты областной Думы. В паузах выступала группа поддержки, также на турнире были рингкард-герл — девушки, выносящие таблички раундов.
Большинство наград завоевали хозяева соревнований. Призерами среди взрослых также стали представители Москвы, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей и ДНР: полутяж из Донецка Артем Сарбей, выступавший в форме с заклеенной украинской символикой, занял второе место.
Призерами среди взрослых также стали представители Москвы, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей и ДНР
Полностью список медалистов взрослого турнира выглядит так:
до 52 кг:
- Роман Садоян (Рязанская область);
- Андрей Зубков (Рязанская область);
до 56 кг:
- Арсен Закиян (Рязанская область);
- Леван Хасая (Рязанская область);
- Иван Блында (Рязанская область), Фаик Гасанов (Москва);
до 60 кг:
- Шамил Аскеров (Рязанская область);
- Вардан Кешикян (Ярославская область);
- Сергей Меркулов (Тамбовская область), Евгений Фомин (Рязанская область);
до 64 кг:
- Рамиру Жуштину (Рязанская область);
- Анар Сулейманов (Рязанская область);
- Юрий Горбатков (Белгородская область), Василий Темнов (Рязанская область);
до 69 кг:
- Хаджимурад Микаилов (Белгородская область);
- Максим Прокофьев (Рязанская область);
- Юрий Федоров (Рязанская область), Гюлали Халилов (Тульская область);
до 75 кг:
- Александр Агафонов (Рязанская область);
- Артем Мохов (Рязанская область);
- Александр Кулиев (Рязанская область), Раджаб Раджабов (Рязанская область);
до 81 кг:
- Тимур Гамзатов (Москва);
- Артем Сарбей (ДНР);
- Кантемир Ажгериев (Рязанская область), Александр Ашихмин (Москва);
до 91 кг:
- Дмитрий Фомин (Рязанская область);
- Ислам Текеев (Рязанская область);
- Магомед Омаров (Рязанская область), Иван Сагайдак (Рязанская область);
свыше 91 кг:
- Илья Руденко (Рязанская область);
- Никита Стоков (Рязанская область);
- Андрей Батырев (Тульская область), Антон Дрючин (Рязанская область).
Бокс является базовым видом спорта Рязанской области.