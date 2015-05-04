Во вторник БК «Рязань» проведет последний домашний матч в сезоне

Во вторник, 5 мая, БК «Рязань» проведет домашний матч серии за седьмое место против пермской «Пармы». Встреча начнется в спорткомплексе Дворца детского творчества в 19 часов. Ей будет предшествовать традиционное шоу.
Эта игра будет для «зубров» заключительной на своей площадке в текущем розыгрыше Суперлиги, а в случае поражения станет последней в сезоне вообще – в серии до двух побед ведет «Парма». В Перми она выиграла в овертайме
В предыдущий раз команды встречались в Рязани в феврале в рамках регулярного чемпионата. Тогда верх взяли хозяева паркета