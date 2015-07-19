Нападающий Сиваев вернулся в ФК «Рязань»

Футбольный клуб «Рязань» заключил контракт с нападающим Артёмом Сиваевым. Об этом сообщается на
Сиваев играл в Рязани в сезоне 2013-2014. После этого футболист перешел в «Выбор-Курбатово». Команда не пережила зимнюю паузу и из-за финансовых трудностей снялась с участия в первенстве России, после чего Сиваев перешел в ФК «Орёл».
В составе этих двух команд нападающий забил семь мячей в 26 проведённых матчах. Из них 19 матчей и пять мячей в команде «Выбор-Курбатово» и семь матчей и два мяча в «Орле».