БК «Рязань» едва не завершил Кубок Петренко дракой. 82:80 с МБА

БК «Рязань» занял второе место на предсезонном Кубке Петренко в «Химках». В последнем туре в среду, 9 сентября, «зубры» победили столичную МБА 82:80, сообщил
Команда удачно начала — 29:15 после первого периода, но развить преимущество не смогла, отмечено в отчете. Причинами назвали усталость баскетболистов в шестом матче за шесть дней, не лучшие действия основного разыгрывающего Драмира Зибирова и необъективное судейство. Непоследовательность арбитров едва не привела к массовой драке после стычки Валентина Юрчика с экс-рязанцем Константином Бабыниным.
Московский клуб постепенно подобрался в счете и едва не вырвал победу. На последнюю атаку у МБА было 6 секунд, но «зубры» грамотно сыграли в защите и не позволили сопернику даже сделать бросок.
Самым результативным в составе БК «Рязань» стал Петр Шаповалов, набравший 15 очков, причем все — попаданиями из-за дуги. 13 на счету Сергея Захарова, 12 у Ильи Сыроватко.
«Должны были решать судьбу матча задолго до его окончания. Но в который уже раз уверенно ведя в счете, контролируя ход игры, допустили огромное количество невынужденных ошибок», — посетовал тренер Алексей Безнебеев.
Напомним, ранее на турнире «зубры» победили «Химки-Подмосковье»
В четверг и субботу рязанские баскетболисты в Москве встретятся с ЦСКА.