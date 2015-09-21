Хавбек «Рязани-ВДВ» Шахова помогла российской «молодежке» пройти в следующий отборочный раунд Евро

Полузащитница «Рязани-ВДВ» Ксения Шахова с молодежной сборной России успешно преодолела первый отборочный раунд чемпионата Европы. Футболистки заняли первое место в своей группе, сообщил
«Десантница» приняла участие в двух встречах из трех. В матче против Болгарии (4:0), она появилась на поле на 79-й минуте при счете 3:0, поединок с хозяйками (7:1) пропустила. В воскресенье Шахова вышла на замену на 53-й минуте, когда россиянки проигрывали ирландским футболисткам 0:1. Вскоре сборная сравняла счет, а затем вышла вперед. На 87-й минуте рязанку заменили.
В активе девушки стало 14 матчей за молодежную сборную. Соперников по решающему раунду квалификации россиянки узнают 13 ноября.