В субботу БК «Рязань» дома попробует впервые пробиться в «финал четырех» с «-13»

В субботу, 23 января, БК «Рязань» проведет ответный четвертьфинальный матч Кубка России Против «Темпа-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Баскетболисты выйдут на паркет спорткомплекса Дворца детского творчества в 19 часов. Перед этим пройдет традиционное предматчевое шоу.
В первой игре «зубры» уступили команде из Свердловской области
БК «Рязань» еще ни разу не выходил в кубковый «финал четырех». Баскетболисты дважды останавливались в шаге от него: в сезоне-12/13 они в четвертьфинале уступили самарским «Красным крыльям», а в прошлом году на этой же стадии не смогли пройти «Спартак- Приморье» из Владивостока.
В последний раз «зубры» принимали «Темп» в ноябре в рамках регулярного чемпионата Суперлиги и проиграли