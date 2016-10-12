Рязанец Кучаев сыграл в отборе на юношеский Евро

Рязанец Константин Кучаев сыграл за юношескую сборную России в первом отборочном раунде Евро-2017. Групповой турнир завершился в Финляндии во вторник, 11 октября, сообщил
18-летний полузащитник принял участие во всех трех матчах. Игру второго тура с Казахстаном (5:0) он начал в стартовом составе и отыграл 59 минут. Во встречах с Финляндией (1:1) и Бельгией (2:2) рязанский футболист выходил на замену — на 64-й и 71-й минутах соответственно.
Сборная России заняла третье место в группе, по дополнительным показателям уступив бельгийцам и финнам. Она не вышла в следующий раунд напрямую, но может попасть туда как лучшая команда среди ставших третьими. Турниры во всех группах завершатся 15 ноября.
Всего на счету Кучаева стало 14 игр за сборную России по своему возрасту.
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