У БК «Рязань» не хватило сил на сенсацию в гостях у вице-чемпиона

БК «Рязань» потерпел четвертое поражение подряд. В субботу, 29 октября, «зубры» в Ревде уступили серебряному медалисту прошлого сезона «Темпу-СУМЗ-УГМК» 76:84. По-прежнему выступающая в усеченном составе команда была близка к сенсации, но ей не хватило сил, отметила клубная пресс-служба.
Рязанские баскетболисты лучше провели дебют — 18:8, и хотя позволили сопернику обогнать себя, долгое время держались на расстоянии нескольких очков. Исход встречи в концовке решили два подряд дальних попадания экс-рязанца Максима Полякова.
«На равных бороться весь матч на площадке вице-чемпиона — дорогого стоит. Потенциал команды виден, желание и жажда борьбы — налицо. С нетерпением ждем восстановления травмированных», — добавили в пресс-службе.
Главный тренер Денис Тимаков наряду с короткой скамейкой назвал причиной поражения отсутствие у команды предсезонной подготовки. «Абсолютно не готовились, собрались сразу перед началом чемпионата, — рассказал он. — Мы еще ищем свою игру, налаживаем защиту и нападение».
«Зубры» занимает девятое место. Следующий матч они проведут 5 ноября дома против «Купола-Родников» из Ижевска.
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