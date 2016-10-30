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17:14, 30 октября 2016 6123

У БК «Рязань» не хватило сил на сенсацию в гостях у вице-чемпиона

У БК «Рязань» не хватило сил на сенсацию в гостях у вице-чемпиона

БК «Рязань» потерпел четвертое поражение подряд. В субботу, 29 октября, «зубры» в Ревде уступили серебряному медалисту прошлого сезона «Темпу-СУМЗ-УГМК» 76:84. По-прежнему выступающая в усеченном составе команда была близка к сенсации, но ей не хватило сил, отметила клубная пресс-служба.

Рязанские баскетболисты лучше провели дебют — 18:8, и хотя позволили сопернику обогнать себя, долгое время держались на расстоянии нескольких очков. Исход встречи в концовке решили два подряд дальних попадания экс-рязанца Максима Полякова.

«На равных бороться весь матч на площадке вице-чемпиона — дорогого стоит. Потенциал команды виден, желание и жажда борьбы — налицо. С нетерпением ждем восстановления травмированных», — добавили в пресс-службе.

Главный тренер Денис Тимаков наряду с короткой скамейкой назвал причиной поражения отсутствие у команды предсезонной подготовки. «Абсолютно не готовились, собрались сразу перед началом чемпионата, — рассказал он. — Мы еще ищем свою игру, налаживаем защиту и нападение».

«Зубры» занимает девятое место. Следующий матч они проведут 5 ноября дома против «Купола-Родников» из Ижевска.

Фото БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

© RZN.info

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